رئيس غرفة عمليات انتخابات الرئاسة في 3 محافظات: تسهيل عمل منظمات المراقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قال المستشار مسعد أبو سعدة رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف الإسكندرية ورئيس غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية لمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح التابعة للهيئة العليا للانتخابات، انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق الانتخابات الرئاسية، وبدء عملية التصويت صباح غد الأحد.

وشدد على توفير كافة السبل لمساعدة تلك المنظمات على القيام بمهام عملهم بمنتهى الشفافية والاستقلالية بما يليق بالدولة المصرية، بالإضافة إلى التأكيد على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وتشهد محافظة الاسكندرية إجراء الانتخابات في 533 لجنة فرعية و18 لجنة عامة بإشراف قضائي كامل وتنفيذ كافة الاجراءات التي اعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات بتسهيل إجراءات المؤسسات المحلية والدولية لمراقبة العملية الانتخابية ووسائل الإعلام المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار أبو سعدة، إلى أنه جرى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية بالثلاث محافظات، للوقوف على كامل الجاهزية وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من جاهزية الاستعدادات الخاصة من توزيع القضاة على مختلف اللجان الانتخابية، للقيام بمهام عملهم على أكمل وجه وتوفير أماكن استراحات خاصة للقضاة من خارج المحافظات، وتذليل كل الصعوبات والعوائق التي قد تعرقل قيامهم بعملهم في استقلالية وشفافية تامة.

وأكد أبو سعدة، أن غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية تعمل على مدار 24 ساعة، خلال أيام التصويت بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا، ولمدة ثلاثة أيام.