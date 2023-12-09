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إعلام عبري: نتنياهو أبلغ بايدن بأنه سيتصرف عسكريًا إن لم يتخذ إجراءات ضد الحوثيين

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قالت القناة 13 العبرية، مساء اليوم السبت، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس أن إسرائيل ستتصرف عسكريا إن لم تتخذ إجراءات ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.
سبق وأن أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، منع السفن المتجهة للكيان الصهيوني إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.
وحذر سريع جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، مؤكدا حرص جماعة الحوثيين على التجارة العالمية لكافة الدول باستثناء السفن المتعاونة مع إسرائيل أو التي تنقل بضائع إليها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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