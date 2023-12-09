شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الغد داعيا المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية: اختر من يمثلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسماعيل محمد إسماعيل، نائب رئيس حزب الغد، أن الانتخابات الرئاسية تعد ركنا أساسيا في تطوير الحياة السياسية في مصر، مشيرا إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات وإدلاء المصريين بأصواتهم في صناديق الاقتراع يتيح الفرصة لرسم مستقبل أفضل لمصر.

وقال نائب رئيس حزب الغد في بيان له اليوم، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حق أصيل لكل مصري، كفله له الدستور، موضحا أنه يجب على كل مصري، إعمال حقه وأداء واجبه تجاه دولته الوطنية، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية تشهد تنافسية سياسية ومرشحين من كافة الأطياف السياسية، وحيادية تامة، وجاءت بعد حوار وطني شارك فيه جميع طوائف الشعب المصري، بمختلف توجهاتهم السياسية من أقصى اليمن لأقصى اليسار.

ودعا إسماعيل جموع المصريين، للنزول والمشاركة في الانتخابات، لاختيار المرشح الذي يرونه الأفضل لتطوير الدولة، من يمثلهم خلال الفترة الرئاسية القادمة: “الانتخاب حق وواجب وطني.. انزل شارك - صوتك أمانة - لازم تشارك”.