شكرا لقرائتكم خبر عن "كتلة الحوار" تعلن الاتفاق على تأسيس اتحادًا لشباب وطلاب الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار بمجموعة من الشباب الراغب في الانخراط في العمل السياسي والمهتم بتجربة كتلة الحوار وحزب الحوار، اليوم السبت . عقد الاجتماع بقاعة الاجتماعات الكبرى " قاعة احمد لطفي السيد " بمقر الحزب بالتجمع الخامس بحضور المهندس حسام علي، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار. ودار نقاش ودي وبناء للغاية، وأظهر امتلاك هؤلاء الشباب لخبرات متنوعة بين الإعلام والصناعة والتعدين والاقتصاد والطب والهندسة والشعر والموسيقى وريادة الأعمال والاستثمار الزراعي والأغذية والاستثمار العقاري والقانون وسلاسل الإمداد . وتأكد امتلاك هؤلاء الشباب للمهارات القيادية وأغلبهم خريجي جامعات القاهرة وعين شمس والجامعة الأمريكية والألمانية وغيرهم. وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تأسيس اتحاد شباب الحوار "والذي يضم جميع أعضاء الحزب من الشباب من كافة تشكيلات الحزب ولجانه، وأيضا تأسيس اتحادا للطلبة التابعين لحزب الحوار، وتوزيع الشباب على لجان الحزب المختلفة.

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