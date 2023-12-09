دعت الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين- المرابطون"، في بيان، إلى "أوسع مشاركة في الإضراب العام العالمي، الذي تداعى إليه أحرار العالم، وذلك نهار الإثنين المقبل في 11-12-2023، من أجل الإنسانية المفقودة على أرض غزة الشموس في فلسطين، وضد الكيان الاسرائيلي المجرم، ومجرمي الحرب نتانياهو وغالانت وغانتس وضباط وعصابات الجيش الاسرائيلي المجرم، واستنكارا وإدانة للمجرم الأساسي الولايات المتحدة الأميركية، التي تستخدم حق الفيتو في منع قرار وقف إطلاق النار، واستمرار مجزرة العصر على أرض غزة الحبيبة".

كانت هذه تفاصيل خبر "المرابطون": لأوسع مشاركة في الإضراب العام العالمي الإثنين من أجل الإنسانية المفقودة على أرض غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.