الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، "أننا هاجمنا أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان ومنها مواقع قيادية"، في حين يستمر الجيش الإسرائيلي باعتداءاته على الأراضي اللبنانية.

إلى ذلك، أشار إلى أنّ "قيادة حماس منفصلة عن الأوضاع في الميدان في غزة"، معتبرًا "أننا نواصل العمل من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين"، من قطاع غزة.