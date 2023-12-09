قذيفة إسرائيلية استهدفت موقع الكتيبة الإسبانية في اليونيفيل قرب منطقة ابل القمح وأصابت برج المراقبة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت بقذيفة موقع قوات اليونيفيل الدولية- الكتيبة الاسبانية قرب منطقة ابل القمح خلف مستعمرة "المطلة". ولفت إلى أن الاصابة لموقع الطوارئ استهدفت برج المراقبة بشكل مباشر وحتى الان لا اصابات.

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