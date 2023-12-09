"اليونيفيل": نتحقق من تعرض مركزنا في ابل القمح لقصف اسرائيلي ولا يوجد إصابات

أفاد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، بأنّ "اليونيفيل تتحقق من تعرض مركزها في آبل القمح مقابل المطلة لقصف اسرائيلي". ولفت إلى أنّ "برج المراقبة في المركز الإسباني التابع لليونيفيل و الواقع في خراج سردة بين ‎سهل الخيام والوزاني أصيب بأضرار مادية، من دون وقوع إصابات إثر تعرضه للقصف".

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