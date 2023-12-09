وزير المالية الإسرائيلي: انتهت أيام نقل إسرائيل لأموالٍ تحوّلها السلطة الفلسطينية إلى رواتب لعائلات مسلّحين

ذكر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنّه انتهت أيام نقل إسرائيل لأموالٍ تحولها السلطة الفلسطينية إلى رواتب لعائلات مسلّحين.

ولفت إلى أنّه "لن نحوّل شيكلًا واحدًا إلى غزّة، وخصَمنا مئات ملايين الشيكل من أموال السلطة الشهر الماضي".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.