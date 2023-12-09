أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن أن المعارك في خانيونس ستستمر شهرا إضافيا.
ولفتت إلى أنّ "نتانياهو أخبر بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس أن إسرائيل ستتصرف عسكريًا إن لم تتخذ إجراءات ضد الحوثيين".
وكان قد أفاد موقع "بوليتيكو" الأميركي نقلًا عن 3 مسؤولين إسرائيليين، بأنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمهلت إسرائيل حتى نهاية العام لإنهاء حربها على حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 الإسرائيلية: نتانياهو أبلغ بايدن أن المعارك في خانيونس ستستمر شهرا إضافيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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