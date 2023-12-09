القناة 13 الإسرائيلية: نتانياهو أبلغ بايدن أن المعارك في خانيونس ستستمر شهرا إضافيا

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن أن المعارك في خانيونس ستستمر شهرا إضافيا.

ولفتت إلى أنّ "نتانياهو أخبر بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس أن إسرائيل ستتصرف عسكريًا إن لم تتخذ إجراءات ضد الحوثيين".

وكان قد أفاد موقع "بوليتيكو" الأميركي نقلًا عن 3 مسؤولين إسرائيليين، بأنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمهلت إسرائيل حتى نهاية العام لإنهاء حربها على حماس".