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القناة 13 الإسرائيلية: نتانياهو أبلغ بايدن أن المعارك في خانيونس ستستمر شهرا إضافيا

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أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن أن المعارك في خانيونس ستستمر شهرا إضافيا.

ولفتت إلى أنّ "نتانياهو أخبر بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس أن إسرائيل ستتصرف عسكريًا إن لم تتخذ إجراءات ضد الحوثيين".

وكان قد أفاد موقع "بوليتيكو" الأميركي نقلًا عن 3 مسؤولين إسرائيليين، بأنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمهلت إسرائيل حتى نهاية العام لإنهاء حربها على حماس".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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