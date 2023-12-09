أكّد وزير الإعلام في حكومة صنعاء اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضيف الله الشامي، الجاهزية لـ"مواجهة أي تحرك عسكري ضدنا". ولفت، في حديث لقناة "الجزيرة"، إلى أنّ "أي سفن تتحرك لإيصال أي شيء للصهاينة ستكون في مرمى نيراننا"، موضحًا "أننا استخدمنا كل ما في وسعنا لمواجهة العدوان على إخواننا في غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام في حكومة صنعاء: أي سفن تتحرك لإيصال أي شيء للصهاينة ستكون في مرمى نيراننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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