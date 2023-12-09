السيسي وبوتين يبحثان الموقف المتأزم في غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الرئيسان، المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، الأوضاع الإقليمية، خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ضوء الموقف المتأزم سياسيا وإنسانيا هناك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من الرئيس الروسي، وفق ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، الذي أكد في بيان نشره بموقع «فيس بوك» أمس، «إن الرئيس المصري استعرض الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع».

واستعرض السيسي المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء.

وأضاف المتحدث «إن الجانبين توافقا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد، مع أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة».