شكرا لقرائتكم خبر العراق: توصلنا لخيوط حول مهاجمي السفارة الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما كشف متحدث عسكري عراقي أمس أن الأجهزة الأمنية المختصة توصلت إلى خيوط مهمة حول العناصر التي قامت بالاعتداء الإرهابي على مبنى السفارة الأمريكية ومقر جهاز الأمن الوطني ومبان سكنية داخل المنطقة الخضراء الحكومية أمس الأول، جدد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته.

وقال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان، «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، للوقوف على ملابسات الاعتداءات التي حصلت على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ومقر جهاز الأمن الوطني وعدد من المباني السكنية المجاورة، تم تشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق مع المسؤولين الأمنيين عن المنطقة التي حصل فيها الاعتداء».

وأوضح أنه في هذا الإطار أحيل الضباط والمنتسبون، من القطعات الماسكة والمفارز المختصة ضمن هذا القاطع، إلى لجان تحقيقية مختصة لمحاسبة المقصرين منهم، فيما تقرر تبديل الفوج الرئاسي بفوج من الفرقة الخاصة لمسك القاطع.

وأكد أن فريق العمل يواصل، بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، ملاحقة مرتكبي هذا الفعل الإجرامي لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن.

وقال إن الإجراءات الأمنية ستكون حازمة بحق العناصر التي أقدمت على هذا الفعل الإرهابي، وستكون تحت طائلة القانون، ولاسيما أن الأجهزة الأمنية المختصة توصلت إلى خيوط مهمة عنهم.

وأكد رسول أنه تم منح القوات الأمنية صلاحيات واسعة للتصدي الفوري لأي عمل يمس أمن البعثات الدبلوماسية ومواقع تواجد المستشارين الدوليين، وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقا.

وجدد رئيس الوزراء العراقي الالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته، وقال خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن «الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين بهذه الاعتداءات، أيا كانوا»، محذرا من الرد المباشر دون موافقة الحكومة وأهمية عدم تكرار ما حصل من اعتداء في جرف النصر.