داعش يقتل 7 من القوات الحكومية السورية

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- بواسطة أيمن الوشواش - لقي 7 من أفراد القوات السورية ومن المسلحين الموالين حتفهم في هجوم شنه تنظيم داعش، في البادية السورية بشرق البلاد ليلة أمس الأول، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان على موقعه الالكتروني. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 7 من أفراد القوات السورية ومن المسلحين الموالين حتفهم في هجوم شنه تنظيم داعش، في البادية السورية بشرق البلاد ليلة أمس الأول، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان على موقعه الالكتروني. وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقا لتوثيقات المرصد 594 قتيلا من عناصر التنظيم وقوات حكومية ومواطنين. وتلاحق القوات السورية الرسمية عصابات داعش على مدار السنوات الماضية، وتشهد المعارك بينهم عمليات كر وفر وخسائر وانتصارات لا تتوقف.

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