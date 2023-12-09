أوروبا تنعى مصورا فلسطينيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نعى اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية (إيانا) المصور المتعاون مع وكالة الأناضول التركية للأنباء في قطاع غزة، منتصر الصواف، الذي استشهد في غارات جوية إسرائيلية في القطاع.

وأعرب الاتحاد في بيان عن «عميق أسفه للخسارة المأساوية لمنتصر الصواف مصور وكالة الأناضول التركية للأنباء، برفقة شقيقه مروان وعدد من أقربائه، في قصف لطيران الاحتلال استهدف جنوب مدينة غزة.

وقال أحد أقارب المصور منتصر الصواف، «إن طائرات الاحتلال قصفت شارع في ساحة الشوا بمنطقة حي الدرج جنوبي مدينة غزة، ما أدى لإصابة منتصر الصواف وشقيقه مروان واستشهاد عدد من أقاربهما».

وأضاف «ظل منتصر ينزف لنحو نصف ساعة دون أن تتمكن أي من سيارات الإسعاف من الوصول إليه».