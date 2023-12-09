الخطر يتزايد على المساعدات الأوكرانية وبوتين يترشح للرئاسة

أصبح التوصل إلى اتفاق لتقديم المزيد من المساعدة الأمريكية لأوكرانيا بحلول نهاية العام بعيد المنال بشكل متزايد بالنسبة للرئيس جو بايدن. ويتفاقم المأزق في الكونجرس على الرغم من التحذيرات الشديدة من البيت الأبيض بشأن عواقب التقاعس عن التحرك، حيث يصر الجمهوريون على ربط التمويل بتغييرات في سياسات الهجرة والحدود الأمريكية.

فيما تحرك فلاديمير بوتين لإطالة مدة رئاسته على روسيا لمدة ست سنوات أخرى على الأقل، معلنا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل، والتي من المؤكد أن يفوز بها.

تقديم التنازلات

وبعد أن قال الرئيس الديمقراطي هذا الأسبوع إنه مستعد «لتقديم تنازلات كبيرة بشأن الحدود»، سارع الجمهوريون إلى إحياء المطالب التي وضعوها جانبا في وقت سابق، والاقتراح الأخير، الذي قدمه كبير مفاوضي الحزب الجمهوري، السيناتور جيمس لانكفورد، الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، خلال اجتماع مع مجموعة أساسية من أعضاء مجلس الشيوخ قبل مغادرتهم واشنطن، قد يجبر البيت الأبيض على النظر في المقترحات التي سيعارضها العديد من الديمقراطيين بجدية. مما يخلق عقبات جديدة في المفاوضات المشحونة بالفعل.

ويواجه بايدن احتمال انهيار حجر الزاوية في سياسته الخارجية - وهو صد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السيطرة على أوكرانيا - مع تراجع الدعم الأمريكي لتمويل الحرب، خاصة بين الجمهوريين. ويقول البيت الأبيض إن الفشل في الموافقة على المزيد من المساعدات بحلول نهاية العام قد يكون له عواقب كارثية على أوكرانيا وقدرتها على القتال.

الدعم الأمريكي

وللحفاظ على الدعم الأمريكي، انخرطت إدارة بايدن بهدوء في محادثات مجلس الشيوخ حول سياسة الحدود في الأسابيع الأخيرة، حيث قدمت المساعدة لمجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين يحاولون التوصل إلى اتفاق، وأبلغتهم بالتغييرات السياسية التي قد تجدها مقبولة.

ويسير الرئيس على أرض حساسة، محاولاً تلبية مطالب الحزب الجمهوري بخفض العدد التاريخي للمهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية، مع تخفيف مخاوف الديمقراطيين من خنق الهجرة القانونية بإجراءات جذرية.

ومع استئناف المحادثات هذا الأسبوع، حذر الديمقراطيون نظراءهم في الحزب الجمهوري من أن الوقت للتوصل إلى اتفاق بدأ ينفد.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قبل أن يقدم الجمهوريون عرضهم المضاد: «يحتاج الجمهوريون إلى إظهار أنهم جادون في التوصل إلى حل وسط، وليس مجرد إلقاء الضوء على سياسات الحدود التي ينتهجها دونالد ترمب».

حد الهجرة

وقد انزعج المدافعون عن الهجرة والتقدميون في الكونجرس من الاتجاه الذي تسلكه المحادثات، خاصة أنها لم تتضمن إصلاحات تهدف إلى توسيع الهجرة القانونية.

ووصفت روبين بارنارد، مديرة الدفاع عن اللاجئين في منظمة حقوق الإنسان أولاً، الوضع الحالي للمفاوضات بأنه «لحظة أزمة مطلقة». وحذرت من أن توسيع سلطة الترحيل السريع يمكن أن يؤدي إلى اعتقال جماعي للمهاجرين في جميع أنحاء البلاد وقارنتها بإدارة ترمب. وقالت: «ستعيش المجتمعات في جميع أنحاء البلاد في خوف».

لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذين شعروا بأن بايدن يريد معالجة العدد التاريخي للأشخاص القادمين إلى الحدود قبل حملة إعادة انتخابه، اتخذوا موقفا عدوانيا وحاولوا جذب الرئيس مباشرة إلى المفاوضات

ويرفض البيت الأبيض حتى الآن القيام بدور قيادي في المفاوضات. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير: «قال الديمقراطيون إنهم يريدون التسوية. قم بهذه المحادثة».

تعقد الأمور

«إن مقايضة حياة الأوكرانيين بحياة طالبي اللجوء هو أمر مفلس أخلاقياً وغير مسؤول»، هذا ما نشرته النائبة ديليا راميريز، ديمقراطية من ولاية إلينوي، على موقع X، المنصة المعروفة سابقاً باسم تويتر، كجزء من حملة منسقة للديمقراطيين من أصل إسباني.

إن الطبيعة غير العملية للقضية جعلت حتى لانكفورد، الذي كان أحد أعضاء مجلس الشيوخ القلائل المتفائلين بإمكانية التوصل إلى اتفاق هذا العام، يعترف بصعوبة التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.

وقال أثناء مغادرته مبنى الكابيتول لهذا الأسبوع: «هناك مجموعة كبيرة من السياسات المرتبطة بهذا الأمر». «ثلاثون عامًا لم يتم حلها لأنها معقدة بشكل لا يصدق».

اقتراحات الجمهوريين

إنهاء برنامج الإفراج المشروط الإنساني المطبق الآن للفئات الحالية من المهاجرين - الأوكرانيين والأفغان والكوبيين والفنزويليين والنيكاراغويين والهايتيين

عدم السماح لهذه المجموعات من المهاجرين بإعادة الإفراج المشروط إذا انتهت شروط إقامتهم قبل الفصل في قضاياهم في إجراءات الهجرة.

اقترحوا أنظمة مراقبة مثل أساور الكاحل للأشخاص المحتجزين على الحدود الذين ينتظرون الإفراج المشروط، بما في ذلك الأطفال.