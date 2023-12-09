زيمبابوي وبوتسوانا تقدمان صفقة سفر بدون تأشيرة

ياسر رشاد - القاهرة - شرعت زيمبابوي وبوتسوانا في صفقة ثنائية لإلغاء متطلبات جواز السفر لمواطني بعضهما البعض ، مما يعزز حقبة جديدة من السفر غير المقيد بين البلدين.

ويأتي هذا الإعلان كجزء من اتجاه أوسع في جميع أنحاء القارة الأفريقية، حيث تخفف البلدان تدريجيا القيود المفروضة على دخول زملائها الأفارقة.

وأعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون، متحدثا عن المبادرة: "لقد اتفقنا نحن الاثنان لأننا أفارقة. يجب أن نكون قادرين على السير إلى بوتسوانا ، والسير إلى زامبيا ، والسير إلى كينيا. لماذا يجب أن نقيد أنفسنا؟"

وسلط الرئيس إيمرسون الضوء على الأصول الاستعمارية لهذه القيود وأعرب عن التزام مشترك مع رئيس بوتسوانا موكغويتسي ماسيسي بتفكيك الحواجز التي تحول دون حرية الحركة.

تتماشى هذه الخطوة مع الزخم المتزايد نحو السفر بدون تأشيرة داخل إفريقيا.

وقد تبنت سيشيل وغامبيا وبنين بالفعل الدخول بدون تأشيرة للزوار الأفارقة، مع انضمام رواندا مؤخرا إلى القائمة. يؤكد هذا الاتجاه على محادثة أعمق حول إمكانات الاتصال والتكامل في جميع أنحاء القارة.

حدد الرئيس الكيني ويليام روتو هدفا طموحا لإلغاء متطلبات التأشيرة لجميع الزوار الأفارقة بحلول نهاية عام 2023 ، مؤكدا على الفوائد الاقتصادية والفرص التجارية التي يمكن أن يجلبها مثل هذا التحول في السياسة.

والجدير بالذكر أن دولا أفريقية أخرى ، بما في ذلك بوتسوانا وناميبيا وجنوب إفريقيا وغانا ، وكذلك أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، قد أبرمت اتفاقيات إعفاء متبادل من التأشيرة ، مما زاد من تعزيز السفر السلس وتعزيز التعاون الإقليمي.

وفي الوقت الذي تقود فيه زيمبابوي وبوتسوانا الطريق في تفكيك حواجز جوازات السفر، فإن هذه الخطوة تدل على خطوة نحو وحدة وتعاون أفريقيين أقوى، تعكس التزاما على مستوى القارة بتعزيز التفاهم المتبادل والنمو الاقتصادي.