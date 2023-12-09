النيجر ..الجنرال عبد الرحمن تياني في زيارة رسمية إلى توغو

ياسر رشاد - القاهرة - التقى الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو، مع رئيس توغو فور غناسينغبي في لومي يوم الجمعة لتعزيز العلاقات الثنائية، في وقت تختنق فيه النيجر بسبب العقوبات الاقتصادية.

وأكد الزعيمان "مجددا الإرادة لتعميق التعاون الثنائي"، وأعلن عن افتتاح سفارة توغولية في نيامي، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التوغولية مساء الجمعة.

وبالإضافة إلى التعاون بشأن المسائل الأمنية المرتبطة بتزايد انعدام الأمن في المنطقة، ناقش السيد تياني والسيد غناسينغبي التعاون "بشأن المرور العابر والنقل على ممر لومي - واغادوغو - نيامي"، "بمجرد عودة الحالة إلى طبيعتها".

وعلى الرغم من أن توغو عضو في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فقد اتخذت عدة مبادرات للتوسط مع النظام العسكري في النيجر، بناء على طلب هذا الأخير.

ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في يوليو/تموز واستيلاء المجلس العسكري على السلطة، تخضع النيجر لعقوبات اقتصادية ومالية من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مما يجعل الحياة اليومية صعبة بشكل متزايد على السكان.

ومن المقرر مناقشة مسألة العقوبات المفروضة على نيامي يوم الأحد في العاصمة النيجيرية أبوجا في القمة السنوية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

في 3 ديسمبر، دعت نيجيريا، التي تتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الحكام العسكريين في نيامي إلى إطلاق سراح الرئيس المخلوع والسماح له بالسفر "إلى دولة ثالثة" قبل "مناقشة رفع العقوبات". لكن نيامي أكد أنه "لن يحدث شيء سيء" لمحمد بازوم، مستبعدا "نقله إلى بلد أجنبي".

رفض المجلس العسكري الحاكم في نيامي مطالب إيكواس باستعادة النظام الدستوري، ويصر على أن هناك حاجة إلى فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات للقيام بذلك، في حين تواجه البلاد تمردين جهاديين في الجنوب الشرقي والغرب.

في 7 ديسمبر/كانون الأول، رفضت محكمة العدل الاقتصادية لدول غرب أفريقيا طلبا من المجلس العسكري في النيجر بتعليق العقوبات.