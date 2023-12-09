نيجيريا تحمل 1st الخام في مصفاة دانغوت الجديدة الضخمة

ياسر رشاد - القاهرة - تلقت مصفاة ضخمة بناها الملياردير أليكو دانغوتي في نيجيريا أول براميل من النفط الخام ، وهو "معلم مهم" في مشروع يعاني من التأخير ويهدف إلى تلبية احتياجات البلاد من الوقود بالكامل ، حسبما أعلنت الشركة يوم السبت.

ومنذ يوم الجمعة، تم تفريغ مليون برميل من حقل أغبامي النفطي البحري، قبالة دلتا النيجر، بواسطة السفن في المصفاة الواقعة في منطقة ليكي الحرة، شرق لاغوس، العاصمة الاقتصادية.

وقال أليكو دانغوتي، الذي أسس مصفاة دانغوتي للبترول، في بيان صدر يوم السبت: "هذا معلم مهم"، مضيفا أن "الخطوة الكبيرة التالية ستكون إيصال منتجاتنا إلى السوق النيجيرية".

ومن المقرر مبدئيا أن يتم تكرير النفط في "أواخر يوليو وأوائل أغسطس" ، ومن شأنه أن يمكن نيجيريا من وضع حد للنقص المتكرر في الوقود ، وكذلك زيادة جودة الوقود المتداول.

وتعد نيجيريا (التي يبلغ عدد سكانها 215 مليون نسمة) واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، لكنها تستورد كل وقودها تقريبا بسبب فشل مصافيها الحكومية، ويعاني نقص الوقود من الحياة اليومية لسكانها.

تم إطلاق المشروع الصناعي الذي تبلغ تكلفته أكثر من 2013.18 مليار دولار في عام 5 (ضعف التكلفة الأولية) وهو "أكبر مصفاة قطار واحد في العالم" ، وفقا لمجموعة Dangote Group ، ويجب أن يكون ، بكامل طاقته ، أكبر قدرة تكرير للنفط الخام في القارة الأفريقية.

ومن المتوقع أن تقوم المنشأة بتكرير 350 ألف برميل يوميا في البداية، وترتفع إلى 000 ألف برميل عند التشغيل الكامل، وإنتاج الديزل ووقود الطائرات ووقود السيارات وغاز البترول المسال.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل 5 ملايين برميل أخرى في الأسابيع المقبلة.

تم بناء الموقع الصناعي بجوار ميناء ليكي الجديد في المياه العميقة ، والذي يهدف إلى تخفيف الازدحام في ميناء لاغوس ، ولكن أيضا لتصدير بعض نفط دانغوتي المكرر إلى دول أفريقية أخرى.

ووفقا دانغوتي، في نهاية المطاف "سيكون ما لا يقل عن 40٪ من طاقة المصفاة متاحا للتصدير، مما سيؤدي إلى عائدات كبيرة من النقد الأجنبي للبلاد".