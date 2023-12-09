قوات جنوب السودان في قوة إقليمية تتبع كينيا خارج شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

ياسر رشاد - القاهرة - غادر أكثر من 250 جنديا من جنوب السودان، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغادرت الوحدة ثلاث دورات على مدار اليوم، وفقا لمصدر عسكري.

أقلع الجنود من غوما متجهين إلى جوبا.

وبعد الكينيين، فإن جنوب السودان هم أحدث مجموعة من قوة إقليمية تابعة لجماعة شرق أفريقيا تنسحب من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتضم القوة الإقليمية أوغندا وبوروندي اللتين من المقرر أن تغادرا في الأسابيع المقبلة.

نشرت مجموعة شرق أفريقيا المكونة من سبع دول قواتها لأول مرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يعاني من العنف في نوفمبر 2022.

وتم نشرهم بناء على دعوة من سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية وكلفهم بالإشراف على انسحاب مقاتلي حركة 23 مارس من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

لكن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والسكان المحليين اتهموا القوة بالتعايش مع المتمردين بدلا من إجبارهم على إلقاء السلاح، ثم رفضت كينشاسا تجديد ولاية القوة.

ويعتقد المحللون أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تتطلع إلى استبدال جنود جماعة شرق أفريقيا بجنود من مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك).

خلال حملته الانتخابية في شرق بلاده المضطرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، قارن الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الجمعة نظيره الرواندي بول كاغامي بأدولف هتلر و"أهدافه التوسعية".

"سأخاطب الرئيس الرواندي بول كاغامي وأقول له هذا: بما أنه أراد أن يتصرف مثل أدولف هتلر من خلال وجود أهداف توسعية (في جمهورية الكونغو الديمقراطية) ، أعدك بأن ينتهي بي الأمر مثل أدولف هتلر" ، أعلن فيليكس تشيسيكيدي ، وسط تصفيق الحشد ، في تجمع حاشد في بوكافو ، عاصمة جنوب كيفو.

وإلى جانب كيفو الشمالية وإيتوري، تعد كيفو الجنوبية واحدة من المقاطعات الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي ابتليت منذ ما يقرب من 30 عاما بعنف الجماعات المسلحة، التي ورث الكثير منها من الحروب التي دمت المنطقة بين عامي 1990 و2000.

والعلاقات مع رواندا المجاورة متوترة منذ ذلك الحين، وبلغت ذروتها قبل عامين مع عودة تمرد حركة 23 مارس ("حركة 23 مارس") في شمال كيفو، والتي استولت على مساحات شاسعة من المقاطعة بدعم من كيغالي وفقا لمصادر عديدة.

قال فيليكس تشيسيكيدي: "عندما توليت السلطة كرئيس لهذا البلد، اقترحت خطة للعيش في سلام مع جيراننا، لكن المشكلة هي أن جيراننا لديهم عيون أكبر من بطونهم، وهذا هو الحال مع زميلي" بول كاغامي.

في مناسبات عديدة، ندد فيليكس تشيسيكيدي ب "العدوان" الرواندي "تحت ستار حركة 23 مارس"، متهما رواندا، التي وصفها قبل بضعة أشهر بأنها "جارة فظيعة"، بالرغبة في احتكار الثروة، وخاصة التعدين، في شرق الكونغو.

"لكن هذه المرة، التقى (بول كاغامي) بابن البلد المصمم على حماية بلاده من جميع أنواع العدوان الأجنبي"، قال فيليكس تشيسيكيدي، الذي ترجمت ملاحظاته باللغة الفرنسية إلى اللغة السواحيلية (لغة مستخدمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والعديد من بلدان شرق أفريقيا)، أمام آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة الاستقلال في بوكافو.

يسعى فيليكس تشيسيكيدي، الذي يتولى السلطة منذ يناير 2019، إلى ولاية ثانية في الانتخابات المقرر إجراؤها في 20 ديسمبر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويضاعف رحلاته في جميع أنحاء البلاد. وبعد كيفو الجنوبية، من المقرر أن يزور غوما، عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية، في نهاية هذا الأسبوع.