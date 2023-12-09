تايلا في جنوب أفريقيا تشعل جدلا ثقافيا حول الهوية العرقية

ياسر رشاد - القاهرة - تجد تايلا البالغة من العمر 21 عاما نفسها في قلب صراع ثقافي حول المصطلح الذي تستخدمه لوصف هويتها العرقية - "الملونة". عرضت تايلا ، التي اكتسبت شهرة من خلال TikTok ، بفخر تراثها المختلط الأعراق في مقطع فيديو أشعل منذ ذلك الحين نقاشا ساخنا عبر الإنترنت.

في المقطع ، تعلن تايلا ، المزينة بالملابس التقليدية ، نفسها "جنوب أفريقية ملونة" ، مؤكدة على ارتباطها بثقافات مختلفة ومع ذلك ، فقد أثار هذا التعبير الذي يبدو بريئا جدلا ، لا سيما في الولايات المتحدة ، حيث ينظر إلى المصطلح على أنه افتراء بسبب ارتباطاته التاريخية بقوانين الفصل العنصري.

تتصاعد التوترات حيث يعبر الأمريكيون عبر الإنترنت عن عدم ارتياحهم لاستخدام تايلا للمصطلح ، محذرين من أنه قد يؤثر على حياتها المهنية في السوق الأمريكية في المقابل، في جنوب أفريقيا، "الملونون" هي هوية معترف بها رسميا، متجذرة في التاريخ المعقد لمجتمع تشكل في ظل قواعد الفصل العنصري.

المجتمع الملون، الذي يشكل 8.2٪ من سكان جنوب أفريقيا، لديه نسيج ثقافي غني ولد من أصول متنوعة ولكنه موحد خلال حقبة الفصل العنصري. على الرغم من التحديات التي يواجهها المجتمع ، فإن الأفراد مثل Tyla يحتضنون هويتهم ويحتفلون بها.

تثني المذيعة الإذاعية الجنوب أفريقية الشهيرة كاريسا كوبيدو ، التي أجرت مقابلة مع تايلا قبل عامين ، على الفنان لنشره صوت الأمبيانو الفريد وتحقيق النجاح الدولي. كوبيدو، الذي نشأ في منطقة يغلب عليها الألوان، يعرب عن سعادته برؤية تايلا تكسر الحواجز وتصبح مصدر إلهام للجيل القادم.

وعلى الرغم من نجاح تايلا، فإن استخدامها لمصطلح "ملون" يواجه انتقادات من البعض في الولايات المتحدة الذين يجادلون بدلالاته التاريخية، يحذر خبراء جنوب إفريقيا من فرض وجهات نظر أمريكية على هوية تايلا ، مؤكدين على أهمية احترام هويتها الذاتية.

بينما تستعد تايلا لإصدار ألبوم جديد وتتلقى ترشيحا لجائزة جرامي ، يستعد الجدل حول هويتها العرقية للاستمرار ، مما يسلط الضوء على المحادثة الأوسع حول الحساسية الثقافية والتفاهم في صناعة الموسيقى العالمية.



