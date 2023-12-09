بوروندي..الحكم على رئيس الوزراء السابق بالسجن مدى الحياة

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت المحكمة العليا في بوروندي، حكما بالسجن مدى الحياة على رئيس الوزراء السابق آلان غيوم بونيوني.

وقال مصدر قضائي إنه أدين بتهم من بينها محاولة الإطاحة بالحكومة والإثراء غير المشروع وزعزعة استقرار الاقتصاد.

تم تعيين الجنرال السابق رئيسا للوزراء في يوليو 2020 ثم أقيل في سبتمبر 2022.

وجاءت الإطاحة به بعد أيام فقط من تحذير الرئيس إيفاريست ندايشيميي من مؤامرة "انقلاب" ضده.

وعقدت المحكمة جلساتها في السجن الذي احتجز فيه بنيوني بناء على طلبات الادعاء.

كما أمرت السلطات بمصادرة أربعة منازل ومبان فضلا عن قطعة أرض و 14 مركبة تابعة لبونيوني.

وتلقى خمسة آخرون في قفص الاتهام بمن فيهم المتهمان الرئيسيان ، عقيد شرطة وعميل استخبارات كبير ، "أحكاما تتراوح بين ثلاث سنوات و 15 عاما".

وأضاف المصدر القضائي أنه تمت تبرئة المتهم السابع، وهو سائق.

ودفع بونيوني البالغ من العمر 51 عاما ببراءته من جميع التهم في بداية المحاكمة. في ذلك الوقت، قال إنه يجب تبرئته بسبب نقص الأدلة.

وكان بونيوني، وهو حليف مقرب من الرئيس السابق بيير نكورونزيزا، شخصية مؤثرة في حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية الحاكم.

تمكنت الأجهزة الأمنية في بوروندي، القبض على حاكم البنك المركزي ديودونيه ميرنغرانتواري، لتوجه تهمة بسبب الفساد السلبي والاختلاس الممتلكات العامة.

قالت وزارة العدل البوروندية، في بيان صحفي له اليوم الأربعاء، إن القوات الأمنية تمكنت بالقبض علي حاكم البنك المركزي ديودونيه ميرنغرانتواري، لمحاكمته بتهمة " تقويض الأداء الصحيح للأقتصاد الوطنى والفساد السلبي وغسل الأموال والأختلاس الممتلكات العامة.

ويخضع حاليا حاكم البنك المركزي ديودونيه ميرنغرانتواري، لاستجواب، مؤكدًا بأنهم سيحدثون "باحترام صارم" للحقوق.

حاكم البنك المركزي ديودونيه ميرنغرانتواري

تولي ديودونيه ميرنغرانتواري، إلي إدارة البنك المركزي، عام 2020، تذبذب رئيس بوروندي إيفاريست نديميميني بين علامات انفتاح النظام ، والتي لا تزال تحت تأثير "الجنرالات" القوية ، والسيطرة الراسخة على السلطة مع الهجمات على حقوق الإنسان التي نددها المنظمات غير الحكومية. خلف بيير نكورونزيزا ، الذي توفي في عام 2020 ، الذي حكم البلاد بقبضة حديدية منذ عام 2005.

ألان غولوم بونيوني ، رئيس وزراء بوروندي السابق القوي من يونيو 2020 إلى سبتمبر 2022 ، تم اعتقاله في أبريل الماضي ، واتهم بتقويض الأمن القومي. بدأت محاكمته في نهاية سبتمبر.

بوروندي ، غير الساحلية في منطقة البحيرات الكبرى ، هي أفقر بلد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد ، وفقًا للبنك الدولي ، حيث يعيش 75 ٪ من 12 مليون شخص تحت خط الفقر الدولي.

أكد رئيس بوروندي ورئيس تجمع شرق أفريقيا إيفاريست ندايشيميي، إن قمة بريكس جاءت في وقت مهم، إذ يمر العالمُ بأزمة اقتصادية.

وشدد ندايشيميي كلمته بجلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع بريكس بجنوب أفريقيا، اليوم الخميس، على أهمية الاستجابة الجماعية للتداعيات وتعزيز مبدأ المساواة والتضامن والشمول، لافتا إلى أن التحالف مع بريكس هو الطريقة المثلى لتعزيز المشروع الجماعي المشترك وتوسيع قاعدة الأعضاء والأصدقاء.

وأضاف أنه يجب تطبيق الشراكة مع أفريقيا من أجل عالم متعدد الأقطاب، فالتعددية القطبية مسألة ضرورية لأنها تعزز الإصلاحات في المؤسسات العالمية .

وأكمل ندايشيميي :"الاستقلال لا يمكن أن يكون حقيقيا دون استقلال اقتصادي، ووضعنا رؤية جديدة لعام 2040 ولعام 2060، وهذا الالتزام يستهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز الانتاج من أجل زيادة الصادرات، ونريد التواصل مع الشركاء الجدد وتنشئ شراكات جديدة بما يفيد البلدان الأعضاء من أجل تعزيز أدائنا في قطاعات مختلفة مثل التعدين".

قمة البريكس

وكانت فعاليات قمة البريكس في دورتها الـ15 بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بحضور قادة الدول الأعضاء في المجموعة بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الفيديو كونفرانس وأيضًا سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الذي يرأس الخليج 365 المرافق.

ما هي مجموعة البريكس؟

ويشار إلى أن مجموعة "البريكس" هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها في يونيو 2009 في مدينة يكاترينبورغ الروسية.

تتضمن المجموعة خمس دول كبرى على مستوى العالم منها الصين والبرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.

تأتي مجموعة البريكس هذا العام بإسم "البريكس بلاس"، تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل".