مالي.. مينوسما تسلم أحد مخيماتها الأخيرة للسلطات

ياسر رشاد - القاهرة - سلمت بعثة الأمم المتحدة في مالي أحد آخر معسكراتها في البلاد إلى السلطات الوطنية قبل نهاية انسحابها النهائي، كما طالب المجلس العسكري الحاكم، حسبما ذكرت متحدثة باسم مينوسما.

سلمت مينوسما إلى السلطات المالية مخيم موبتي في وسط البلاد، وهو أحد بؤر الجهاد والعنف التي تعصف بالمياه في منطقة الساحل منذ سنوات.

وقالت فاتوماتا كابا في رسالة مكتوبة لوكالة فرانس برس إن عملية التسليم تمت دون عوائق، على عكس التسليم الأخير للمخيمات في الشمال، حيث عجلت مينوسما برحيلها تحت ضغط التصعيد العسكري بين الجيش والجماعات المسلحة.

وكان المخيم مؤخرا موطنا لقوات حفظ سلام من بنغلاديش وتوغو. وفي الماضي، استضافت أيضا وحدات مصرية وباكستانية وسنغالية.

مع فك الارتباط من Mopti ، يدخل Minusma امتداد المنزل. وأمهل مجلس الأمن الدولي مهلة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر لاستكمال انسحابه.

وتنظم مينوسما يوم الاثنين مراسم لإغلاق مقرها في ضواحي العاصمة باماكو. وقالت فاتوماتا كابا إن هذا الاحتفال سيمثل نهاية المهمة.

طالب العقداء الذين استولوا على السلطة بالقوة في عام 2020 في باماكو في يونيو، بعد أشهر من تدهور العلاقات، بالمغادرة الفورية لمينوسما المنتشرة منذ عام 2013 في هذا البلد في قبضة أزمة عميقة متعددة الأبعاد. أنهى مجلس الأمن ولاية البعثة في 30 يونيو/حزيران.

ومنذ ذلك الحين، قامت بعثة مينوسما، التي تحوم قوامها حول 15 جندي وضابط شرطة وقتل أكثر من 000 من أعضائها في أعمال عدائية، بترتيب عمليات التسليم، ولم تغلق بعد المواقع في باماكو وغاو وتمبكتو (شمال)، حيث ستتم ما تسميه الأمم المتحدة "تصفية" البعثة بعد 180 يناير.

وسيشمل ذلك، على سبيل المثال، تسليم آخر المعدات المتبقية إلى السلطات أو إنهاء العقود القائمة.

وحتى يوم الجمعة، غادر أكثر من 10,500 من أفراد مينوسما النظاميين والمدنيين مالي، من إجمالي حوالي 13,800 في بداية الانسحاب، وفقا لما ذكرته مينوسما على موقع إكس (تويتر سابقا).