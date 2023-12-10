شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: أول مرة نشاهد انتخابات رئاسية قائمة على التعددية يغيب عنها الاستقطاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية التى سوف تنطلق اليوم، تعد بمثابة أول انتخابات تعددية تعقد في مناخ سياسي، يسوده الشفافية والمصارحة، وسماع الرأي والرأي الآخر، لذا فإن ما نراه من تنافس الأربعة من المرشحين، الذين يمثلون تيارات سياسية مختلفة، تبرهن على أن هذه الانتخابات الرئاسية تعددية وتعبر عن تنافسية سياسية.

وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، إلى أن برامج المرشحين حملت رؤية مختلفة لكافة الملفات الشائكة التى تهم الوطن، وهذا كان تجسيد لمبدأ التعددية، لذا يأتى دور المواطن في استغلال هذه الفرصة والتعبير عن رأيه واختيار من يمثله، حيث أن المشاركة الإيجابية هى التى ستحسم مصير هذا الوطن في تلك المرحلة الدقيقة.

وأكد على أن هذا المشهد الذى نراه في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام من تنافسية، دليل على تواجد دور الأحزاب السياسية في الشارع المصري، فقد نجحت من دفع مرشحين لها قادرين على خوض هذه المنافسة القوية.