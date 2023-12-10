بوحبيب: ألف سوري يذهب إلى سوريا شهريًا عبر المعابر الشرعية والنازحون الاقتصاديون من الواجب إعادتهم

ذكر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، أنّ "التقارير الدولية تشير إلى أن كلفة الوجود السوري في لبنان بلغت 100 مليار دولار منذ العام 2011 حتى الآن، والدول المانحة "عم تربّحنا جميلة" ونحن ما عم ناخذ قرش" من النازحين".

ولفت إلى أنّ "ألف سوري يذهب الى سوريا شهريًا عبر المعابر الشرعية، فالنازحون الاقتصاديون من الواجب إعادتهم وذلك ممكنًا من خلال خلق فرص عمل لهم، وبما أنهم يدخلون الأراضي السورية باستمرار ولا يوقفهم أحد من النظام بالتالي تعتبر عودتهم آمنة".

ودعا بوحبيب إلى "حوار جديد بشأن النازحين السوريين".