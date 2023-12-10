الإعلام الحربي في "حزب الله" نشر مقطع فيديو تحت عنوان "الكلمة للميدان"

نشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله" مقطع فيديو بحتوي على مشاهد من عملياته العسكرية ضد المواقع الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية الجنوبية، تحت عنوان "الكلمة للميدان".

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