ندى البستاني: التدقيق الجنائي يجب أن يُستكمل ويؤدي الى المحاسبة

أكّدت عضو تكتل "لبنان القوي" النائبة ندى البستاني، أنّ "التدقيق الجنائي يجب أن يُستكمل ويؤدي الى المحاسبة بالتوازي مع تشريع قوانين لحماية الموارد اللبنانية والأهم تطبيق تلك القوانين". وخلال لقاء نظمه قطاع الشباب في "التيار الوطني الحر"، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في بيت الشباب في صربا- قضاء كسروان الفتوح، مع مستشار رئيس التيار لشؤون محاربة الفساد المحامي وديع عقل، لفتت البستاني إلى أنّ "لبنان الذي نريده ويطمح إليه جيل الشباب يبنى بالاتحاد ضد كل أشكال الفساد".

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