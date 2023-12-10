"أسوشيتد برس": قراصنة مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني اخترقوا منظمات في ولايات أميركية

أفادت وكالة أسوشيتد برس عن نائبة مستشار الأمن القومي الأميركي، بأن "قراصنة إيرانيين شنوا هجمات إلكترونية على هيئات مياه ورعاية صحية".
إلى ذلك، نقلك عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قولهم إن "قراصنة مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني اخترقوا منظمات متعددة في ولايات أميركية".
ولفت المسؤولون إلى أن "القراصنة استهدفوا قواعد بيانات ووحدات تحكم أميركية صنعتها شركة إسرائيلية".
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