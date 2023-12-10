وزير خارجية السويد: إيران بدأت محاكمة سويدي يعمل في السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أن إيران بدأت محاكمة سويدي يعمل في السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي بعد احتجازه لأكثر من 600 يوم.

ولفت، في تصريح مكتوب تلقته وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أنّه "لقد أبلغت اليوم أن محاكمة يوهان فلوديروس بدأت في طهران".

وأُوقف يوهان فلوديروس (33 عاما) في 17 نيسان 2022 في مطار طهران أثناء عودته من عطلة مع أصدقاء، وفق الوكالة.

والسويدي الذي يعمل في السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، محتجز في سجن إوين في طهران.

واعتبر بيلستروم أنّ فلوديروس "محتجز تعسفًا"، مشيرًا إلى أنّه "لا يوجد أي أساس على الإطلاق لإبقاء يوهان فلوديروس رهن الاحتجاز، ناهيك عن تقديمه للمحاكمة"، لافتًا إلى أنّه "لقد أوضحت السويد والاتحاد الأوروبي هذا الأمر بشكل جلي لممثلي إيران".

في أيلول، أعلن القضاء الإيراني أن فلوديروس "ارتكب جرائم" في البلاد، ويجري الانتهاء من التحقيق في قضيته.