رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتانياهو يترأس اجتماعًا لمجلس الحرب في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب

أكّدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يترأس حاليًا اجتماعًا لمجلس الحرب في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.
ويأتي الاجتماع في اليوم الـ64 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن أن المعارك في خانيونس ستستمر شهرا إضافيا.
ولفتت إلى أنّ "نتانياهو أخبر بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس أن إسرائيل ستتصرف عسكريًا إن لم تتخذ إجراءات ضد الحوثيين".
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