وزير الدفاع الصربي: هدفنا هو الاستمرار في اتباع سياسة عدم فرض عقوبات على روسيا

أكّد وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أنّ بلاده ستواصل الالتزام بسياستها الخارجية الحاليّة ولن تفرض عقوبات على روسيا، في حال فوز "الحزب التقدمي الصربي" الذي ينتمي له في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ولفت إلى أنّ "هدفنا هو الاستمرار في اتباع سياسة عدم فرض عقوبات على روسيا، ونقطة البداية المطلقة من البداية إلى النهاية هي حيادنا العسكري. لا أرى فرصة مجهرية لتغيير هذا، على الرغم من وجود العديد من المهنئين، الذين سيقنعوننا بأن هذا مستحيل".

ورفض فوسيفيتش، الاتهامات الموجهة لصربيا، بأنها تحاول الجلوس على كرسيين في السياسة الخارجية، موضحًا أنّ "السياسة الصربية ليست الجلوس على كراسي عدة، بل الجلوس على كرسي صربي واحد فقط. نعم، نحن نتحرك نحو الاتحاد الأوروبي، لكننا لن نتخلى عن التعاون مع الصين الشعبية أو روسيا أو الهند أو بلدان أفريقيا أو أميركا الجنوبية".

ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة لبرلمان صربيا، في 17 كانون الأول الجاري، والانتخابات البلدية في 65 مدينة ومقاطعة، بما في ذلك بلغراد، وكذلك في مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي.