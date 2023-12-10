جماعة الحوثي باليمن تعلن منع مرور أي سفينة متجهة نحو موانئ إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن إنها قررت، السبت، منع مرور أي سفينة متجهة نحو موانئ إسرائيل.

وقالت جماعة الحوثي، في بيان للمتحدث باسمها يحيى سريع، مساء السبت، إنها وبعد النجاح في فرض قرارها منعَ السّفنِ الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي، "ونتيجةً لاستمرارِ العدوِّ الصهيونيِّ في ارتكابِ المجازرِ المروعةِ وحربِ الإبادةِ الجماعيةِ والحصارِ بحقِّ إخوانِنا في غزة، فإنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تعلنُ عن منعِ مرورِ السُّفُنِ المتجهةِ إلى الكيانِ الصهيونيِّ من أيِّ جنسيةٍ كانتْ".

وقالت الجماعة إن قرارها "لن يتم التراجع عنه إلا في حالة دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، وإن هذه السفن ستكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة."

وتابعت: "حرصًا منَّا على سلامةِ الملاحةِ البحريةِ نحذرُ جميعَ السُّفُنِ والشركاتِ من التعاملِ مع الموانئِ الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية حرصَها الكاملَ على استمرارِ حركةِ التجارةِ العالميةِ عبرَ البحرينِ الأحمرِ والعربي لكافةِ السُّفُنِ ولكافةِ الدولِ عدا السُّفُنِ المرتبطةِ بالإسرائيلي أو التي سوفَ تقومُ بنقلِ بضائعَ إلى الموانئِ الإسرائيلية".

وكانت جماعة الحوثي قد استهدفت عدة سفن بعد العدوان على غزة، واحتجزت بعضها لتبعيتها إلى رجال أعمال إسرائيليين.