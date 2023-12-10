شكرا لقرائتكم خبر 12 مركز إيواء تحت الحصار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف شمال قطاع غزة، ومحاصرة 12 مركز إيواء، معظمها تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال تقصف مراكز الإيواء في جباليا وبيت لاهيا، والتي نزح إليها عشرات آلاف الفلسطينيين للاحتماء من القصف الإسرائيلي بالقذائف والصواريخ، فيما ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن عشرات الشهداء والجرحى يتواجدون داخل أحد مراكز الإيواء في شمال قطاع غزة، بعد تعرض المركز لقصف عنيف من الدبابات الإسرائيلية، والتي تتوغل في محاور عدة شمال قطاع غزة.

في السياق نفسه حذرت مراكز حقوقية، من خطورة الأوضاع الإنسانية في غزة وشمالها، في ظل عدم وصول إمدادات الغذاء والدواء والمياه لها، منذ أسابيع عدة، مما فاقم من معاناة نحو نصف مليون فلسطيني محاصرين من القصف الإسرائيلي، ويعانون من الجوع والعطش والمرض.