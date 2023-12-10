انت الان تتابع خبر نجل بايدن يتهم الجمهوريين بالسعي لقتله ويكشف السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووجهت في وقت سابق لهانتر بايدن تسع تهم تتعلق بالتهرب من الضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار للفترة من عام 2016 إلى عام 2020.

وذكرت وسائل إعلام أنه يواجه تهماً جديدة تصل عقوبتها للسجن لمدة تصل إلى 17 عاما.



ووصف فريق الدفاع عن هانتر بايدن قضية التهرب الضريبي المرفوعة ضده بأنها ذات دوافع سياسية.

وحدد مجلس النواب الأسبوع المقبل موعدا لاستجواب الرئيس بايدن ولعقد جلسات استماع عامة.

وقال هانتر بايدن خلال لقاء بث صوتي (بودكاست) لقناة "دي جي موبي" الأمريكية: إنهم يحاولون تقويض رئاسة جو بايدن. هم يحاولون قتلي، لأنهم يعلمون أن احتمال هذا الألم سيكون أكبر مما يستطيع والدي تحمله"، وأضاف: "أدركت أن الأمر لا يتعلق بي".