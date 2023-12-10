شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحتجز مواطن من أصل أمريكي بتهمة "إعادة النازية".. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت دائرة قضائية في مدينة سان بطرسبرج اليوم السبت أن رجلا يحمل الجنسيتين الأمريكية والروسية وضع رهن الاحتجاز لحين محاكمته بتهمة "إعادة تأهيل النازية" في منشورين له على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء الاتهام الموجه إلى يوري ماليف بسبب منشورين قيل إنه حط فيهما من قدر شريط القديس جورج، وهو رمز للشجاعة في العسكرية الروسية.

واحتوى أحد المنشورين على كلمات بذيئة بينما أظهر الآخر صورة جثة تضع الشريط.

الحرب العالمية الثانية

وقالت الدائرة القضائية إن هذا يظهر عدم احترام للمجتمع وإهانة لذكرى الحرب الوطنية العظمى، وهو الاسم الذي يطلقه الروس على الحرب العالمية الثانية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعلم بنبأ الاحتجاز لكن ليس لديها تعليق على القضية.

وذكرت الدائرة في بيان أن ماليف، الذي ألقي القبض عليه في سان بطرسبرج الجمعة، "اعترف جزئيا بالذنب"، لكنها لم تذكر تفاصيل.