دخول 100 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، دخول 100 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، من معبر رفح الحدودي مع مصر. وقالت الجمعية إن «طواقمها استلمت السبت 100 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، محملة بالمساعدات الإنسانية». وذكرت في بيان أن الشاحنات تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية. وبذلك يرتفع عدد الشاحنات المتسلمة منذ 21 أكتوبر الماضي إلى 3499 شاحنة، وفق البيان.

ويعيش سكان قطاع غزة كارثة إنسانية بسبب الحرب، فاقمها شح في الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى الوقود.