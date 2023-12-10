ضياء رشوان: المواطنون المصريون هم أصحاب الحق الوحيد في العملية الانتخابية



محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان، إن المواطنين المصريين هم أصحاب الحق الوحيد في العملية الانتخابية، منوها بأن التصويت في الانتخابات الرئاسية حق أصيل للمواطن والصوت يصنع الفارق.

وأضاف "رشوان" - خلال اتصال هاتفي مع برنامج في المساء مع قصواء عبر قناة "سي بي سي" مساء اليوم السبت، أن الشعب المصري حر فيما يختاره بكامل إرادته لرئاسة الجمهورية وقد اعتاد على ذلك منذ عام 2014.

وأشار إلى أنه منذ صدور دستور عام 2014 وكل الانتخابات التي تمت لا يوجد فيها أي تدخل من أي جهة كانت عدا المواطن نفسه، مبينا في الوقت نفسه أن أي شاب يبلغ سن الانتخاب يعرف مقر انتخابه ولا يستطيع أحدا التصويت مكانه أو التلاعب بصوته أو ينوب عنه.

وشدد على أن هناك تحديات داخلية وخارجية، قائلا: "والمواطن صاحب حق في تحديد من يستطيع مواجهة هذه التحديات عبر الانتخابات"، معربا عن تمنيه في أن يشارك كل مواطن مصري في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي من ستشرف على الانتخابات، مضيفا " أنه يوجد داخل كل لجنة قاض وآخر على كل صندوق وهي رسالة للعالم كله بأن الانتخابات الرئاسية المصرية تجري وفقا للمعايير الدولية"، مؤكدا أنه وحال وجود أي خلل أو في العملية الانتخابية لا ينظره إلا القضاء.

وتطرق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن هناك شبكة واسعة من المراقبين والمتابعين لمتابعة ما يجري في العملية الانتخابية ورفعها لجهاتهم.

ولفت الدكتور ضياء رشوان إلى أن القانون ألزم بإجراء فرز الأصوات في اللجان الفرعية بحضور المندوبين والإعلام لإعلان الأرقام.

وحول القضية الفلسطينية، شدد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على أن العدوان الإسرائيلي لم يتوقف ولا يبدو أنه يريد التوقف، مبينا أن هناك ضغطا شديدا على المواطنين الفلسطينيين لدفعهم نحو الجنوب على خلفية الخيام التي تأوي الكثير من اللاجئين.

ولفت إلى أن الأوضاع الميدانية والإنسانية في فلسطين سيئة للغاية، كما أن العدوان الإسرائيلي يواصل القصف في رفح الفلسطينية.

وشدد الدكتور ضياء رشوان على أن الجهود الدولية في التعامل مع أحداث غزة في غاية التعسف، علاوة على أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى إسرائيل وتحميها.

وأشار إلى أن "مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية"، محذرا في الوقت نفسه من أن أي تعدي على سيادة مصر سيشكل تهديدا للأمن الإقليمي والعالمي.

وتطرق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن الوضع الميداني العسكري لجيش الاحتلال يسوء يوما بعد آخر.

وفيما يتعلق بالوصول إلى هدنة إنسانية، قال الدكتور ضياء رشوان، " لا يوجد شئ حتى الآن خاص بالهدنة وهناك سعي مصري حثيث للغاية مع الشركاء للوصول إلى هدنة على غرار الهدن السابقة "، مبينا أن هناك جهودا بُذلت خلال الفترة الماضية مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة؛ أسفرت عن زيادة دخول كميات الوقود إلى قطاع غزة.

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