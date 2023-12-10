الجهاد الإسلامي: الفيتو الأمريكي بمجلس الأمن أمس يؤكد شراكتها في العدوان على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين علي أبو شاهين، مساء اليوم السبت، إن الفيتو الأمريكي ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة ويؤكد أكاذيبها بخصوص المدنيين وأنها تتحدث بخطابين أمام الجمهور الأمريكي لحسابات انتخابية.

وأشار أبوشاهين في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" إلى أن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن بالأمس يؤكد أن أمريكا هي التي تدير الحرب والعدوان على غزة.

ولفت أبو شاهين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتبنى استراتيجية التوحش في عدوانه على الشعب الفلسطيني وبغطاء أمريكي، مشيرا إلى أن ما نشرته وسائل إعلام الاحتلال اليوم بخصوص حجم الخسائر في صفوف الجنود يؤكد كذب العدو طوال الوقت ويؤكد مصداقية المقاومة في كل ما تبثه وتعلن عنه.

وأوضح أبو شاهين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستبيح الدم الفلسطيني بغطاء أمريكي ويستسهل الأهداف المدنية والإنسانية بهدف التأثير على الجبهة الداخلية او بهدف التهجير، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني والمقاومة ستفشل العدو من تحقيق أهدافه بإرادتها الصلبة وصمودها وبسالة المقاومة في الميدان.

ونوّه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي إلى أنه لا حديث الآن إلا للميدان، وأن العدو يشن على الفلسطينيين حربا شاملة ومفتوحة والمقاومة تواجه بكل قوة واقتدار ولن تستجيب لأي اتصالات ولا مفاوضات إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.