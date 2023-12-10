صور.. تجهيز 67 مقرًا و82 لجنة للانتخابات الرئاسية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أنتهت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، من كافة التجهيزات لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 صباح الغد الأحد ولمدة 3 أيام من خلال تجهيز 67 مقرا انتخابيا بإجمالي 82 لجنة فرعية منهم 7 لجان للمغتربين موزعة على مراكز المحافظة.

وتستقبل تلم المقار 188012 ناخبًا صباح الأحد بواقع 5 مراكز انتخابية موزعة على المراكز الإدارية الخمسة ( الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط".

ويضم مركز الخارجة 27 لجنة فرعية و الداخلة 28 لجنة فرعية فيما تضم الفرافرة 12 لجنة فرعية، وتضم واحة بلاط 9 لجان، بينما واحة باريس تضم 6 لجان فرعية، إلى جانب لجان المغتربين بواقع 7 لجان لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

فيما تشمل لجان المغتربين 7 لجان هي لجنة بمركز شباب الخارجة ولجنة في مركز شباب الداخلة ولجنة بمركز شباب العين بمنطقة شرق العوينات ولجنة بمركز شباب الفرافرة ولجنة بمقر مركز شباب قرية الكفاح بمركز الفرافرة ولجنة بمقر نادي باريس الرياضي ولجنة بمركز شباب مركز بلاط.

وانتهت محافظة الوادي الجديد تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، تجهيز مقرات اللجان الانتخابية وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع وتكثيف أعمال النظافة وحملات رفع الإشغالات والتعديات بالشوارع المحيطة بالمقار الانتخابية.

وكلفت محافظة الوادي الجديد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور على كافة اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات.

وأكدت المحافظة، توفير مقاعد ومظلات باللجان، ووسائل التهوية المناسبة، وعدد كافٍ من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بالإضافة إلى متابعة تجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية، وتزويدها بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة.