"حياة كريمة" تشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن مشاركتها الرسمية فى أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام ٢٠٢٤، وذلك بموجب اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات للطلب المقدم من المؤسسة للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

تحمل حياة كريمة على عاتقها مسؤولية التوعية المجتمعية بمختلف القضايا التى تمس حياة المواطن المصرى وعلى رأس تلك القضايا "مفهوم المواطنة الفعالة"، ويأتى من هذا المنطلق تطور دور ومسؤولية حياة كريمة بانضمامها الرسمى لمتباعى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ فى سابقة هى الأولى والأقوى من نوعها فى تاريخ منظمات المجتمع المدنى المصرية. وتتشرف المؤسسة بلعبها هذا الدول فى السياق الفريد للانتخابات الرئاسية الحالية فى مصر.

وتستهدف حياة كريمة من متابعة الانتخابات المساهمة فى ضمان الشفافية والعدالة والالتزام بالمعايير الانتخابية، وعلى التوازى تهتم حياة كريمة بحث الشباب على المشاركة بدور فعال فى مجال العمل العام وتعزيز المشاركة المجتمعية بكافة أنواعها.

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