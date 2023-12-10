"الجزيرة": اشتباكات ليليّة بمحيط معسكر جباليا شمالي غزة بين عناصر المقاومة والقوات الإسرائيلية

أفادت قناة "الجزيرة"، عن اشتباكات ليليّة في محيط معسكر جباليا شمالي قطاع غزة بين عناصر المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.

ونشرت وكالة "شهاب" التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية مقطعًا صوتيًا قالت إنّه لـ"تكبيرات يعلو صداها في مخيّم جباليا تأييدًا للمقاومين الذي يتصدون لآليات العدو".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "القسام"، أنّه "بعد رصد تموضع لجنود الاحتلال، تمكن مجاهدو القسام من تفخيخ ونسف مدرسة تحصن بها عشرات من جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون بمدينة غزة".

وفي بيان آخر، أعلنت "القسام" في بيان آخر، أنّه "تمكن مجاهدو القسام من تفجير مبنى تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بـ 4 عبوات ناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون بمدينة غزة".

وكان قد الجيش الإسرائيلي مقتل 5 جنود وضباط في قطاع غزة اليوم، حيث ارتفع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم في قطاع غزة إلى 102 منذ بداية التوغل البري.