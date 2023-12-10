وزارة الصحة بغزة: جيش الاحتلال استهدف المستشفى الميداني الأردني بخانيونس بقذيفة تسببت بأضرار بمحتوياته

أكّدت وزارة الصحة في غزة، أنّ "جيش الاحتلال استهدف المستشفى الميداني الأردني بخانيونس بقذيفة تسببت بأضرار في محتوياته".

وكانت قد كشفت وزارة الصحة في غزة، أنّ "قناصة الاحتلال قتلوا وأصابوا نساء حوامل عند وصولهن لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة"، كما أكّدت أنّ "قناصة الاحتلال قتلوا اثنين من الكوادر الصحية في مستشفى كمال عدوان خلال الساعات الماضية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 17700 والجرحى إلى 48780 جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.