أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية، بأنّ "المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، الذي يتولى الجهود الأميركية للتوصل إلى صيغة تنهي قضية الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل الأربعاء الماضي، نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في دبي، لبحث ما قد يحصل في لبنان في اليوم التالي لانتهاء حرب غزة".
وأشارت معلومات الصحيفة إلى أنّ "الجانب الأميركي لا يريد التصعيد في لبنان، وهو يعلم أن أي نقاش حول الـ 1701 أو ترسيم الحدود البرية، يبدأ فقط بعد وقف إطلاق النار"
وذكرت مصادر متابعة لـ"الجريدة"، أنّ "البحث بين بو صعب وهوكشتاين تركز على ما يجب أن يحصل عند وقف إطلاق النار في غزة، وكيف سيتم تحقيق الاستقرار من دون تهديد الإسرائيليين، وبما يمكن إسرائيل من إعادة مستوطنيها إلى الشمال ومن دون انجرار لبنان إلى حرب، وهذه تحتاج إلى مساع سيبذلها هوكشتاين بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الجريدة": هوشكتاين وبوصعب بحثا في دبي ما قد يحصل في لبنان عند وقف إطلاق النار بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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