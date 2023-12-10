إندونيسيا تسعى لمساعدة ضحايا ثوران بركان ميرابي في الحصول على تعويضات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

تواصل وزارة البيئة والغابات الإندونيسية، إلى جانب وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في مقاطعة سومطرة الغربية السعي لمساعدة ضحايا ثوران جبل ميرابي البركاني بالحصول على تعويض أو مستحقات تأمينية، حسبما ذكرت وكالة أنباء “أنتارا” الإندونيسية اليوم السبت.

وثار بركان جبل ميرابي، الواقع في إقليم سومطرة الغربية، يوم الأحد الماضي.

وقالت ديان إندرياتي المسؤولة بوكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في سومطرة الغربية اليوم: “إن وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في إقليم سومطرة الغربية ووزارة البيئة والغابات تبذلان جهودا وتناقشان شركة تأمين بشأن الكارثة الطبيعية التي أحدثها جبل ميرابي فيما يتعلق بالتأمين على المتسلقين ضد الأضرار”.

وكان إجمالى عدد قتلى ثوران جبل ميرابي البركاني في إقليم سومطرة الغربية الإندونيسي قد ارتفع إلى 23 شخصا، جميعهم من المتنزهين، حسبما ذكرت الشرطة الإندونيسية ، حيث غطى الرماد البركاني والدخان أجزاء من المنطقة. وكان المتنزهون القتلى من بين 75 شخصا تم تسجيلهم لتسلق جبل ميرابي، عندما ثار البركان فجأة بعد ظهر يوم الأحد الثالث من ديسمبر ، وقذف الغازات الساخنة والصخور الملتهبة في الهواء.