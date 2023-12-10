بعد فشل تحريره.. جيش الاحتلال يقرّ بمقتل جندي محتجز لدى حماس في غزة

أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عائلة الجندي الأسير في قطاع غزة "ساهار باروخ" بمقتله، غداة إعلان كتائب القسام؛ الذراع العسكرية لحركة حماس، أنه قتل خلال محاولة فاشلة لإطلاق سراحه.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "تم إبلاغ عائلة ساهار باروخ (25 عاماً) من (مستوطنة) بئيري بمقتله في أسر حماس".



من جهتها قالت هيئة البث الرسمية، "أعلن كيبوتس بئيري أنّ باروخ قُتل في أسر حماس". وأشارت إلى أن شقيق الجندي باروخ قُتل هو الآخر في الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات جنوبي إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



حماس: جيش الاحتلال لا يكترث لحياة أسراه في غزة



وعلّقت حركة حماس، اليوم السبت، على إفشال محاولة جيش الاحتلال تحرير أحد جنوده الأسرى في غزة، وقالت في بيان: "إن إفشال كتائب القسام المظفّرة لمحاولة جيش الاحتلال الإرهابي الوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة لديها، وإيقاع قوات الاحتلال المتقدّمة بين قتيل وجريح، وردّهم على أعقابهم خائبين؛ يؤكّد بسالة ويقظة مقاومتنا الباسلة وعلى رأسها كتائب القسام، وإصرارها على المضيّ في طريق تمريغ أنف هذا العدو المجرم بالتراب، وإفشال كل خططه وأهدافه في قطاع غزة".



وأضافت "لقد استخدمت القوة الصهيونية المهاجِمة سيارة إسعاف تابعة لإحدى المؤسسات الإنسانية، للتستّر وراءها لتنفيذ هذه العملية الفاشلة، في مخالفة فاضحة للقوانين الدولية ترقى إلى جريمة حرب، ما يتطلّب إدانة واضحة من المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية، واتخاذ ما يلزم لمحاسبة هذا الكيان الإرهابي على جرائمه".



وشددت على أنّ "ما يتصوّره الاحتلال عن إمكانية تحرير أسراه بطريق القيام بمغامرات غير محسوبة، يؤكّد مجدداً أنه لا يكترث لحياة الأسرى الصهاينة في غزة".



ومساء الجمعة، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بفشل عملية تحرير أسرى لدى حماس في غزة، وأعلن إصابة جنديين بجروح خطيرة خلال العملية.



بينما قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، الجمعة، أنّ باروخ قتل خلال محاولة قوة إسرائيلية إطلاق سراحه بقطاع غزة.



وأوضح الناطق العسكري باسم كتائب القسام أنهم "أفشلوا محاولة لتحرير الجندي الأسير ساهار باروخ، أدت إلى مقتله، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة (لم يحدد عددهم) بسبب القصف الهمجي لمناطق غزة".



يشار إلى أنّ حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغت 420، بحسب إحصاءات رسمية.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و700 شهيد، و46 ألفاً و480 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.



المصدر: وكالات