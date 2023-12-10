غدًا.. صالون أوبرا دمنهور الثقافي يحتفى باليوم العالمي لذوى الإعاقة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تحتفى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

حيث يعقد صالون أوبرا دمنهور الثقافي، لقاء مع مصطفى رميح البطل المصرى العالمي فى رياضة رفع الأثقال، المنشدة هند أنور ويديره بليغ عبد النبي زيدان ويتخلله فقره فنية لفرقة فنون الإعاقة.

وذلك في السادسة مساء غد الاثنين 11 ديسمبر على مسرح أوبرا دمنهور.

يذكر أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يحل فى 3 ديسمبر من كل عام ، خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الهمم ويهدف إلى زيادة الوعى بقضاياهم وسعيا لضمان حقوقهم فى الحياة بصورة طبيعية.

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