شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: الانتخابات الرئاسية واحدة من إنجازات الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن قطار الانتخابات الرئاسية شارف على الوصول إلى محطته النهائية، حيث يبدأ تصويت المصريين في الداخل بعد قليل، وينتهى مساء بعد غد الثلاثاء، واصفًا رحلة الانتخابات الرئاسية بواحدة من إنجازات الجمهورية الجديدة في ظل انتخابات تعددية تنافس فيها المرشحون الأربع على نيل ثقة الناخبين.

وأضاف عبد العزيز بأن الهيئة العليا للانتخابات قادت تلك المسيرة باحترافية ونزاهة وكانت على مسافة متساوية من جميع المرشحين بما يعد تأسيسًا لعرف سياسي ونموذج يحتذى به في النزاهة والشفافية والمصداقية، والتي ظهرت بوادرها المبشرة في انتخابات المصريين في الخارج وستتوج بمعزوفة وطنية بمشاركة ملايين المصريين في الخارج.

وتوقع رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن يكون هناك اقبالًا كبيرًا من الناخبين في أيام التصويت الثلاث، مع احتمالية ارتفاع الأعداد في اليوم الأخير، إلا أنه أكد بأن وعي المواطن المصري لحساسية الظرف التاريخي وأهمية الاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية وضرورة المشاركة الانتخابية أي كان المرشح الذي سينتخبه، لأن المشاركة بكثافة رسالة واضحة لكل المتربصين في الداخل والخارج بأن الدولة المصرية حكومة وشعبًا على قلب رجل واحد.

وأكد عبد العزيز بأن الحزب بكافة كوادره وأعضائه مشاركون بقوة خلال الأيام الثلاث للتصويت سواء في التوعية والحث على المشاركة وكذلك بالحشد لمرشح الحزب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن مشاركة الحزب تأتي على كافة الأصعدة، سواء من خلال غرفته المركزية التي تتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة من كافة المحافظات، وكذلك من خلال فرق العمل الميدانية المتمركزة في كافة الأقاليم والمحافظات المصرية وكذلك اللجنة الإعلامية التي ترصد كافة المستجدات لحظة بلحظة من كافة المحافظات.

ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة كافة المواطنين في المحافظات المصرية كافة لممارسة حقهم بل واجبهم الدستوري وهو المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار من يقود مصر خلال المرحلة المقبلة، لأن المشاركة وإبداء الرأي هي تعبير واضح على إيجابية المواطن وتؤسس لمرحلة جديدة من الديمقراطية التشاركية.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.