شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار": تشكيل غرفة عمليات ولجان ميدانية لرصد العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب شكل غرفة عمليات على مدار الـ3 أيام لمتابعة الإقبال على العملية الانتخابية في السباق الرئاسي ورصد أي صعوبات قد تحدث بمراكز الاقتراع.

وأوضح في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الحزب شكل لجان ميدانية للتيسير على الناخبين بمساعدتهم في التعريف بموقع اللجنة الانتخابية، والعمل على التواصل مع الوافدين للجان المغتربين لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، على أهمية النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن مشاركة المواطن تعطي قوة غير عادية للعالم وللقوى السياسية الخارجية، بتأكيد أن قائد المرحلة القادمة خلفه إرادة ورغبة شعبية تفوضه في اتخاذ ما يريد خاصة في ظل المرحلة الراهنة ما يعطي قوة في أي مباحثات ترتبط بالظروف الراهنة.

وقال إن الشعب المصري أمام مسؤولية كبيرة خلال الأيام المقبلة، ومع بداية التصويت في الانتخابات الرئاسية، إذ يظهر معدنه في الأوقات الصعبة، متابعًا: ننتظر مشاركة الملايين في الانتخابات الرئاسية.