شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب": الحوار الوطنى خلق أرضية تعددية نراها بوضوح فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن تنفيذ طلبات الحوار الوطني، التى تعلقت بالانتخابات وكان أهمها استمرار الإشراف القضائي على كافة الاستحقاقات والاستفتاءات، هو كلمة السر فيما لمسناه خلال الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، من مشهد مشرف للغاية يضمن النزاهة والحيادية بالعملية الانتخابية.

وأشارت رئيس لجنة السياحة، الى أن الحوار الوطني اتاح الفرصة في فتح المجال لتنوع الآراء والمشاركة من تيارات ومنظمات وخبراء بكافة أطيافها، والذى نحصد ثماره الآن من التعددية والتنافسية بين مرشحي الرئاسة، فقد أسس هذا الحوار لمبادئ كيفية سماع كافة الأطراف في مناخ يتسم بالنضج والتنافسية والتوافق حول رؤي سياسية تتفق على مصلحة الوطن.

وأكدت أن جلسات الحوار الوطني وضعت أرضية تعددية، استفاد منها كل من خاض هذه المنافسة، الذى إذا لم يفلح في هدفه بالفوز فإنه قد استفاد وربح قاعدة جماهيرية لايستهان بها.