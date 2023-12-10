"سرايا القدس": خضنا اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية كانت متحصنة في منزل شمال شرق خانيونس

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أن "مجاهدينا خاضوا مساء أمس اشتباكات ضارية مع قوة صهيونية كانت متحصنة في منزل بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضاد للأفراد في محاور التقدم شمال شرق خانيونس".

وأمس، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن أن المعارك في خانيونس ستستمر شهرا إضافيا.

بدورها، أكّدت وزارة الصحة في غزة، أنّ "جيش الاحتلال استهدف المستشفى الميداني الأردني بخانيونس بقذيفة تسببت بأضرار في محتوياته".

وكانت قد كشفت وزارة الصحة في غزة، أنّ "قناصة الاحتلال قتلوا وأصابوا نساء حوامل عند وصولهن لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة"، كما أكّدت أنّ "قناصة الاحتلال قتلوا اثنين من الكوادر الصحية في مستشفى كمال عدوان خلال الساعات الماضية".